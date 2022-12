Caminhões atrapalham o fluxo de veículos e ciclistas na avenida Independência

A equipe do Eu Repórter recebe várias denúncias de infrações no trânsito, dessa vez, a reclamação é sobre caminhões estacionados na ciclofaixa que fica na avenida Independência, entre a rodovia Mário Covas e a passagem Dalva.

Segundo informações, o problema ocorre diariamente e atrapalha o tráfego de veículos no local há mais de quatro meses. No período da manhã e durante a tarde há carretas estacionadas na ciclofaixa.

"Isso é um desrespeito com os ciclistas, eles transformaram a ciclofaixa em estacionamento para as carretas. Será que isso só vai se resolver quando acontecer algo grave?", indagou o denunciante anônimo.

As carretas descarregam mercadorias para um supermercado da região e acabam atrapalham o tráfego de veículos e, principalmente, o trânsito de ciclistas, já que eles precisam ir para o meio da rua ou trafegar pela calçada.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que mantém fiscalizações regulares com agentes de trânsito em rondas, para coibir o tráfego, parada e o estacionamento irregular de veículos em ciclofaixas e ciclovias da cidade.

"Sobre a ciclofaixa localizada no trecho citado da avenida Independência, a autarquia informa que a fiscalização vem sendo intensificada com o intuito de coibir, especialmente, o estacionamento irregular de carretas e caminhões", disse a nota.

Em nota, o Assaí Atacadista esclareceu que a loja tem reforçado com os seus fornecedores para que a descarga de mercadorias seja realizada respeitando as datas e horários previamente agendados para este processo e informa que está adequando o número de recebimentos para minimizar o fluxo de caminhões no local.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)