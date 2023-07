Buraco cede e causa odor no conjunto Império Amazônico, em Belém

Moradores do conjunto Império Amazônico, no bairro Souza, em Belém, reclamam de um buraco localizado no início do bloco 5A do empreendimento, que abriu há três meses e, atualmente, está vazando água que seria de esgoto. Segundo a denúncia, a situação tem prejudicado a passagem de residentes e pedestres na área.

"Esse buraco é fundo. Esse problema já vem ocorrendo há meses no local onde eu moro e está aumentando. Vocês precisam ver como fica em dias de chuva, a água do esgoto transborda e fica impregnada nas calçadas e na rua", contou uma moradora que não quis se identificar.

Segundo relatos, o buraco fica ao lado de uma pizzaria e estaria prejudicando o movimento no estabelecimento comercial, além de veículos que teriam caído na cratera. O mau cheiro vindo do buraco também incomoda os moradores da área.

"Um vizinho resolveu colocar um compartimento de madeira para ver se o povo observa o buraco, que é fundo, para que não caíam, e isso já tem mais de dois meses. Tem mau cheiro, pois é água suja e causa riscos à nossa saúde. A rua já está cheia de lixo e ainda temos que enfrentar esse problema", comentou a moradora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa que o problema citado é de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Entretanto, a Cosanpa também informou, por nota, que ão possui rede de esgotamento sanitário de sua responsabilidade na área citada.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)