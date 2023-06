Crateras na estrada da Providência preocupam condutores em Ananindeua

Condutores que utilizam diariamente a estrada da Providência, localizada no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, se assustaram com o surgimento de um buraco no trecho entre as passagens Bom Jesus e Maria. Na última quarta-feira (14), os denunciantes relataram que parte do asfalto da via teria cedido.

Segundo relatos, há outros trechos com falhas e com risco de ceder, no qual já teria provocado acidentes entre motociclistas. "Eu, como entregador de delivery, me sinto com medo. Eu sempre aviso aos meus colegas a onde está se formando esses buracos. Aqui tem mais pontos de afundamento na rua da Providência", contou o motociclista que não quis ter o seu nome divulgado.

VEJA MAIS:

Os moradores e condutores da via reclamam sobre a falta de manutenção da estrada e alertam que existem pequenas crateras em outros trechos da via. "Agora está assim, com esse buraco, pronto para causar um acidente. Começa com o afundamento até formar essas crateras. Eu já presenciei um casal de motoqueiros caindo por causa desses trechos esburacados", pontuou o denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Seurb), informou que irá enviar uma equipe técnica para fazer uma vistoria e identificar a necessidade do serviço de manutenção de drenagem.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)