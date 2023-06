Buracos e caminhões parados causam transtornos em trecho do Entroncamento, em Belém

Condutores reclamam do trânsito complicado no Entroncamento, no trecho entre a rua 23 de Agosto e a passagem Paulo Eleutério Filho, na rodovia BR-316, na divisa entre Belém e Ananindeua. Os problemas seriam ocasionados por buracos, alagamentos e, principalmente, por caminhões parados para venda de frutas na área.

O economista João Tavares, 61, contou para a equipe do Eu Repórter que utiliza a via diariamente e que, desde o início de março, está mais difícil transitar na área. "É uma bagunça no trânsito na subida do viaduto do Entroncamento, da rodovia BR-316 para a avenida Pedro Álvares Cabral", pontuou.

De acordo com João, além dos caminhões, que já ocupam parte da via, há buracos na pista que também contribuem para o congestionamento, que começa em frente a um shopping. "Esses problemas já causaram acidentes, uma vez eu vi que um carro bateu em uma carroça que vendia laranja no meio da via", disse.

"Ninguém faz nada para orientar o trânsito e nem para consertar a via. Me sinto desamparado, você vê todos os dias a mesma situação e ninguém faz nada", desabafou João.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informa que mantém fiscalização regular nos principais corredores viários de Belém com agentes de trânsito em rondas com viaturas e motocicletas, para manter a organização e fluidez, realizando autuação quando há flagrante de infração.

A reportagem solicitou nota para o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)