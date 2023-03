Sistema do Detran-PA está fora do ar, reclamam alunos de autoescolas

Alunos de autoescolas da Região Metropolitana de Belém denunciaram à equipe do Eu Repórter que o sistema do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) está fora do ar desde janeiro. Por causa do problema, as aulas teóricas não estão sendo autorizadas pelo órgão. Consequentemente, a falha está impedindo que os alunos deem prosseguimento à formação de condutores.

"Eles só falam que estão fazendo manutenção, mas como as aulas são online e é o Detran que libera, não tem como as autoescolas darem aulas. Vou embora do Estado no meio do ano, paguei a autoescola, mas não vou poder tirar minha habilitação?", indagou Lucy Marques, aluna que alega estar sendo prejudicada com o problema.

Em alguns centros de formação de condutores (CFCs), foram colocados avisos de que haveria aulas nesta semana, como informam os denunciantes. Entretanto, as aulas continuam paralisadas devido ao sistema do Detran-PA continuar fora do ar. Os alunos temem que o problema interfira no processo da obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que dura em torno de um ano.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS:

"Há colegas que vão perder vagas em concursos públicos porque ainda não possuem habilitação. Esse sistema não abre páginas, dados ou gera os boletos", contou Lucy.

O sistema não está apresentando dados dos alunos, de acordo com as denúncias. Por meio de contatos com o órgão, alguns alunos receberam a informação de que o sistema está em atualização, porém já dura dois meses e já há problemas em relação à biometria. O órgão também chegou a informar aos alunos que o prazo de um ano para tirar a habilitação seria estendido, mas, até o momento, nada foi confirmado.

"Eu cheguei a fazer aula em novembro e estou esperando gerar um boleto para poder pagar e fazer a prova teórica. Porém, não estou conseguindo gerar o documento porque o Detran está em manutenção. E não é só eu: toda a minha turma, composta por 10 alunos, e mais a turma anterior, estão passando pelo mesmo problema, pois não estão conseguindo dar prosseguimento para tirar a sua habilitação", pontuou Lucy.

A aluna Emily Lira, que estudou numa autoescola localizada na avenida Augusto Montenegro, informou ao Eu Repórter que os dados dela sobre ter feito o exame prático de moto foram retirados do sistema. Ela realizou a prova em novembro do ano passado, mas ao acessar o sistema no mês de março, consta que vai precisar realizar a prova novamente.

"Eu liguei desesperada pra lá, perguntando se teria que fazer novamente a prova e eles disseram que não, que eu não ia ter que refazer. Porém, está demorando muito pra constar que eu fiz essa prova. Foi dito que está havendo a migração de dados do antigo para o novo sistema e que as informações foram desatualizadas", contou Emily.

Por nota, o Detran informou que "...está em fase final de implantação do novo Registro Nacional de Habilitação para melhor atender os usuários. Ao final da migração dos dados todos poderão dar continuidade aos processos de CNH, incluindo a biometria. O Detran também esclarece que, de acordo com a resolução Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, os processos iniciados no período entre 01/11/2022 e 02/02/2023 estão com os prazos prorrogados e nenhum candidato será prejudicado."

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)