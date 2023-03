Cidade Nova 5 está sem iluminação pública e repleta de lixões, diz denunciante

Moradores do conjunto Cidade Nova 5, localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, reclamam de um lixão que ocupa um terreno inteiro na passagem São José, há cerca de dois meses. Outro problema é a falta de iluminação pública em trechos da travessa WE 19 e passagem Fernando Velasco. As denúncias alegam que as vias ficaram perigosas para a passagem de pedestres e moradores, pois estão na escuridão há três meses.

"A região está tomada por lixões e áreas sem iluminação pública, deixando os moradores à mercê de contaminação e infestação de roedores, e à noite fica impossível de transitar na região por conta da escuridão", disse Daniela Maia, moradora do conjunto.

VEJA MAIS:



Daniele alega que o lixão apresenta vários tipos de resíduos, como alimentos, peças de mobília e materiais de construção. "A situação é recorrente, pessoas de fora e coletores deixam lixos no local. Essas pessoas pagam para que os coletores façam a retirada de entulho e lixo, mas eles acabam despejando a céu aberto em qualquer parte da cidade", contou.

Em relação à travessa WE 19 e a passagem Fernando Velasco, a falta de iluminação pública está causando medo em pedestres e moradores. De acordo com a denunciante, há trechos sem qualquer tipo de iluminação, causando riscos de assaltos e outros tipos de violência para quem transita pela área.

"Eu me sinto muito mal com essa situação, porque ficamos expostos à insalubridade e violência urbana. Eu mesma já entrei em contato com a prefeitura, pois o órgão direciona para que sejam enviadas as reclamações e solicitações de reparo, porém, até o momento, estamos sem nenhuma resposta", pontuou Daniela.

A reportagem solicitou nota para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o WhatsApp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)