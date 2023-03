Bueiro ao lado da Estação Mauriti do BRT está vazando, diz denúncia

Um bueiro está vazando um líquido com um forte odor na rampa da Estação Mauriti do BRT, localizada na avenida Almirante Barroso, entre as travessas Mauriti e Mariz e Barros, sentido Ananindeua-Belém. A situação foi registrada por uma denúncia anônima que encaminhou as informações para a equipe do Eu Repórter.

O denunciante afirmou que a água suja se espalha por toda a faixa de pedestre e também fica empossada justo na rampa da Estação. Ele acredita que o vazamento seja por um problema do esgoto local. "É um fedor muito forte e incomoda quem passa por lá, seja pedestre ou motorista", disse.

VEJA MAIS:



O problema, segundo a denúncia, está causando transtornos aos condutores e usuários de ônibus e, nesse período de chuva, a poça com água que pode ser de esgoto aumenta. Os motoristas, quando param em frente ao sinal de trânsito na esquina da Almirante Barroso com Mauriti, precisam suportar o mau cheiro. Já pedestres e usuários de ônibus que aguardam por transporte na área correm o risco de serem atingidos pelo líquido que vem do bueiro. De acordo com a denúncia, quando um veículo passa em alta velocidade pela via, acaba molhando os transeuntes da área.

O vazamento do bueiro causa transtornos, principalmente em períodos de chuva, em que são formados poças de água (Divulgação / Eu Repórter)

A reportagem solicitou nota para Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)