Falta de saneamento e mobilidade prejudica os moradores da travessa Macaé, em Outeiro

Na travessa Macaé, em Água Boa, localizada no distrito de Outeiro, na Grande Belém, os moradores reclamam do abandono em relação à falta de saneamento e dificuldades na mobilidade urbana na via. Segundo informações, há residentes que andam de cadeira de rodas e possuem dificuldades para transitar devido à lama e buracos na área.

Com a chegada do período de chuvas, os problemas se intensificaram no local. De acordo com a denúncia, os buracos, que já causavam transtornos, viraram poças de lama. "É uma dificuldade imensa para chegar em casa. Há três deficientes físicos com cadeira de rodas nessa travessa e que possuem muita dificuldade para viver aqui nessas condições", contou um morador que não quis ser identificado.

VEJA MAIS:



Um denunciante anônimo alegou que os problemas na via são recorrentes há cerca de cinco anos, período em que mora no local. Porém, residentes mais antigos acreditam que a via não recebe manutenção há 10 anos.

"A gente se sente abandonado pelo poder público. Essa denúncia é um pedido de ajuda de um cidadão que paga os seus impostos e não vê investimento. Ao invés disso, só há promessas que passam de ano a ano e nada acontece", desabafou o denunciante.

A Administração Regional de Outeiro (Arout) comunicou, por meio de nota, que uma equipe técnica irá ao local para averiguar a situação relatada e que, de acordo com o que for constatado, vai tomar as devidas providências.

"A Arout também ressalta que a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) será informada sobre a demanda da comunidade", comunicou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)