Moradores de Outeiro reclamam da falta de saneamento básico entre outras questões do distrito

Serviços básicos e fundamentais de saneamento, como esgotamento sanitário, limpeza, manutenção, drenagem e gerenciamento de resíduos sólidos, além de pavimentação asfáltica, estão sendo cobrados pelos moradores da comunidade Fidélis, localizada no Distrito de Outeiro, em Belém.

Segundo denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, as ruas da comunidades ainda são feitas de barro e aterro, e está coberta por mato há anos, sem qualquer intervenção do poder público. Eles também dizem que há muitos buracos nas ruas, alguns com profundidades significativas, gerando grandes riscos de acidentes no local.

Os relatos também contam que a situação se agrava durante o inverno amazônico, pois a forte chuva cria um lamaçal na área, assim como grandes alagamentos por conta da falta de estrutura de escoamento da água.

Carros grandes como viaturas policiais, ambulâncias e carros de aplicativo não conseguem entrar nas ruas pois as mesmas estão estreitas, já que os buracos e o mato tomam conta de quase toda a largura das passagens.

Um denunciante anônimo que mora na rua Alcindo Pimentel, conta que as pessoas ficam sujas de lama quando andam pelo local, mas que não possuem outras opções. "O nosso direito de ir e vir está sendo afetado", reclama.

Ainda com base nos relatos, os mais prejudicados são as pessoas de mobilidade reduzida, como grávidas, idosos e cadeirantes, que não conseguem trafegar na área devido a falta de estrutura acessível para eles.

A comunidade Fidélis, de acordo com os denunciantes, tem cerca de quatro ruas, sendo elas a rua principal do Fidélis, rua Manaus, alameda Alcindo Pimentel e a rua Pantanal, além de diversas alamedas paralelas onde todas elas encontram-se em situação semelhante.

A Redação Integrada do Grupo Liberal, solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) de Belém, e aguarda um posicionamento.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)