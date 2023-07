Atraso em obras da avenida Nova República, em Outeiro, incomoda os moradores

Na avenida Nova República, localizada no bairro Água Boa, no distrito de Outeiro, em Belém, os moradores reclamam sobre as paralisações na obra de manutenção e pavimentação asfáltica que ocorre na via desde 2022. Segundo informações dos residentes, as equipes de manutenção vão até o local, porém os serviços são poucos, pois alegam que não há material.

A moradora Sandra Maria, de 62 anos, reclama da situação e alega que faz 20 dias que as obras estão paralisadas. "É um descaso que está acontecendo aqui, as equipes de manutenção vêm trabalhar, mas não têm material suficiente. Eles passam a manhã toda aqui e não podem fazer nada. Essa obra ocorre desde 2022, mas é feita a passos lentos", contou.

Entre os problemas, a via apresenta trechos inacabados, com grandes aglomerados de aterro, que são utilizadas nas obras, porém estão localizadas em frente as casas da comunidade, impedindo a mobilidade dos moradores, além de prejudicar a passagem de idosos. "É um monte de terra na frente das casas. Aqui tem idosos, cadeirantes que precisam sair de casa e não conseguem. Nós estamos sendo bastante prejudicados", acrescentou Sandra.

Outro problema é o vazamento de água que ocorre na via. Os moradores alegam que já pediram para a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) mandar uma equipe até o local e realizar a manutenção do cano. Sandra diz que a comunidade pede para que as obras terminem o quanto antes, mas o vazamento, devido ao cano quebrado, e a falta de material podem atrasar ainda mais as obras.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, em nota, que uma equipe técnica esteve no local para verificar a situação e os trabalhos necessários foram programados para serem executados ainda nesta semana.

A reportagem solicitou nota para Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)