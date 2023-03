Em Outeiro, moradores enfrentam dificuldades por falta de pavimentação asfáltica na Rua do Desvio

Em Outeiro, moradores estão cansados das dificuldades que precisam enfrentar todos os dias na Rua do Desvio, no bairro do Fama. De acordo com as denúncias, a falta de pavimentação asfáltica no local, faz com que se formem diversas valas, dificultando o tráfego de pedrestes e veículos.

Carlos Barbosa é dono de uma metalúrgica no bairro, onde mora há três anos e precisa passar pela Rua do Desvio todos os dias. "Me sinto prejudicado de várias formas. Quando chove muito, não tem como trafegar na rua", contou.

De acordo com Carlos, há também a preocupação com os riscos de saúde que a situação pode causar. "Essa sujeira traz riscos de doenças, pois como está a céu aberto e se trata de água parada, se torna um ambiente propício para o mosquito da dengue, causando vários riscos a saúde das pessoas que moram próximas", explicou.

O metalúrgico também pontuou outros riscos que a condição da rua traz aos moradores. "É prejudicial pelo fato de se tornar uma rua de difícil acesso, deixando o local perigoso não só durante o dia, mas à noite também, facilitando a criminalidade", falou.

"Essa rua está assim também por falta de esgoto e acúmulo de água das chuvas", finalizou.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou um pedido de nota a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima