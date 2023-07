Cratera na rua Manoel Barata tem causado acidentes, diz denúncia

Buracos e uma cratera aberta na rua Senador Manoel Barata, no trecho entre as travessas Benjamin Constant e Piedade, no bairro do Reduto, em Belém, estão causando transtornos à comunidade. Segundo relatos dos moradores, a situação é grave, pois ciclistas que percorrem a via já se acidentaram no local.

"Todo dia tem gente que se machuca aqui. O último foi um ciclista com graves ferimentos no rosto", contou uma moradora que não quis se identificar. Os residentes temem por mais acidentes, principalmente no período noturno.

De acordo com a denunciante anônima, a rua Manoel Barata apresenta problemas em vários trechos, principalmente, entre as travessas Piedade e Benjamin Constant, causados sobretudo por falta de manutenção na via. "Antes desse buraco, a Piedade tinha um desnível no asfalto. Os motoristas, para desviarem, jogavam o carro, praticamente, na calçada, quase atropelando os pedestres", pontuou.

A moradora acrescenta que os residentes já fizeram queixas para a Prefeitura de Belém sobre o problema. "Os acidentes acontecem mais com ciclistas, mas carros também já tiveram prejuízos", diz a denunciante.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)