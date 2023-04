Cratera deixada por equipe de serviço causa problemas no bairro da Condor

Moradores da passagem Bugarim, esquina com a passagem Albi Miranda, ambas localizadas no bairro da Condor, em Belém, reclamam de uma cratera que teria sido feita por uma equipe da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) que estava a serviço na área. O buraco ocupa quase toda a largura da rua, o que tem causado preocupação por conta do risco de acidentes.

Os denunciantes relatam que uma equipe foi acionada para realizar o conserto de um vazamento de água, há cerca de oito dias. Segundo eles, foi necessário cavar o chão para executar o trabalho. O vazamento foi contido, mas o buraco ficou no local sem previsão de reparo.

Em imagens enviadas à equipe do Eu Repórter, é possível observar uma cavidade larga e com certa profundidade sinalizada por faixas amarelas em volta. Nota-se também a formação de uma poça d'água e o espaço estreito deixado para a passagem de pedestres que, de acordo com as denúncias, está impedindo o tráfego de pessoas e impedindo o acesso de carros à rua.

Um morador do local, que optou por ter a identidade preservada, afirma que a situação é vista como danosa à saúde, pois ratos estão sendo atraídos por lixo jogado nas proximidades, já que o carro da coleta não entra na rua devido à obstrução. Focos de dengue foram identificados na água parada acumulada dentro do buraco.

O denunciante destaca que a maior preocupação é com a possibilidade de queda por ter um número considerável de pessoas residindo no local, sendo o único acesso de entrada e saída pelo lado da cratera. "Só dá pra entrar e sair da rua por essa passagem que agora está quebrada até a metade. A gente tem que andar pelo cantinho, mas isso é perigoso", diz o morador.

Em nota, a Cosanpa informou que enviará uma equipe ao local para verificar a denúncia. "Caso seja de responsabilidade da Companhia, os serviços serão programados para solucionar o problema", disse.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)