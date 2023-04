Cratera se abre em rua do Bengui; população teme que asfalto ceda

O motoboy Wilson Boaz Soares procurou a equipe do Eu Repórter para reclamar do surgimento de um buraco que há um mês tem preocupado os moradores da rua Benfica, entre São Mateus e São José, no bairro do Bengui, em Belém. Quem reside no local acredita que a rua pode ceder a qualquer momento, ocasionando problemas mais graves.

Wilson conta que os moradores da área notaram que a parte interna do buraco, feita de barro, está oca, permanecendo na superfície apenas uma camada fina de asfalto, como mostram as imagens enviadas por ele. Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar e tomar as medidas cabíveis.

O denunciante relata que carros pesados trafegam no local, o que contribui para o deslizamento do barro interno, mas que o maior perigo seriam veículos que desviam do buraco, passando bem próximos das calçadas, podendo atropelar alguma criança ou idoso que vive por ali.

Ainda segundo o leitor, restos de alimentos e sacolas plásticas estariam sendo jogados no buraco, que foi sinalizado pelos próprios moradores para evitar fatalidades. "As pessoas estão começando a jogar lixo no buraco e isso pode prejudicar a questão do saneamento a área também", afirma.

Wilson diz que o sentimento é de descaso e abandono, pois é comum ver esse tipo de situação pela cidade. "Parece que os nossos representantes não andam pelas comunidades, aí fazem pouco caso dos nossos problemas", relata.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)