Moradores temem acidentes por conta de buraco em pista do Conjunto Catalina

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias sobre um buraco que abriu há cerca de um mês, na travessa 10 do Conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, em Belém, e que coloca em risco motoristas e pedestres que trafegam no local. Segundo relatos, o buraco apresenta uma cavidade profunda e largura significativa nas laterais, facilitando acidentes na área, principalmente por não possuir sinalização.

De acordo com um morador do conjunto, que optou por não se identificar, vários carros só conseguem desviar do buraco muito próximo dele, sendo necessário uma manobra brusca do motorista. Se o veículo estiver em alta velocidade, há risco de colisão. "As pessoas andam por aqui e alguns carros ficam estacionados também. Numa situação dessa, pode atropelar alguém ou bater em algum carro", conta.

Ele relembra que já caiu com o carro no buraco e que, por sorte, não havia ninguém por perto. "Ainda bem que eu bati apenas o carro e tive um prejuízo apenas material, mas se tivesse alguém ali?", relata.

Ainda com base nos denunciantes, a rua possui calçadas deterioradas, fazendo com que as pessoas precisem trafegar pela pista, aumentando o risco de atropelamentos.

As informações também apontam que tem uma obra sendo realizada há anos em um terreno que fica por trás do muro que percorre quase todo o conjunto. No serviço, muitos caminhões pesados trabalham na área causando pequenas trepidações que são sentidas pelos moradores. "Não sei se tem relação essa tremedeira com esses buracos, mas com certeza podem fazer com que os buracos fiquem mais profundos, pois por baixo de todo esse asfalto, tem muita terra", diz.

Os moradores da travessa precisaram colocar restos de aterro para amenizar a profundidade do buraco, mas a água da chuva leva boa parte do material, fazendo com que a situação precise de um olhar mais atento por parte das autoridades, afirmam denunciantes.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informa, por meio de nota, que vai verificar os serviços necessários para providenciar a recuperação da via.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem de O Liberal)