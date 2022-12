Buracos na pista causam acidentes e prejuízos aos moradores do bairro do Coqueiro

Moradores do bairro do Coqueiro, do conjunto Ariri Bolonha, em Belém, reclamam de buracos abertos em toda a extensão da Travessa Vinte e Nove, e em outras do conjunto. Segundo relatos, os buracos estão há pelo menos oito meses sem qualquer intervenção por parte do poder público.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, a situação começou com um pequeno buraco. Com o passar do tempo, a condição foi piorando até formar uma cratera. Para amenizar, os moradores jogaram terra e entulho, mas acabaram entupindo o buraco.

Denunciantes contam que devido o entupimento, vários outros buracos abriram na alameda pois não há por onde ter o escoamento correto da água, e por isso, tem grandes possibilidades de mais buracos abrirem ou que o asfalto venha a ceder por conta da umidade.

Um denunciante anônimo conta que vários motoristas tem prejuízos pois os carros caem com frequência no local. "Por enquanto foi só carro que caiu, mas se for uma moto pode causar um acidente mais grave", alerta.

A redação integrada do Grupo Liberal solicitou um posicionamento para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

