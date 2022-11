Mário Covas está repleta de buracos no asfalto e mato nas calçadas, afirmam denúncias

O descaso com a Rodovia Mário Covas, no perímetro entre a Rodovia Augusto Montenegro e Avenida Independência, é motivo de reclamação de quem transita e de quem mora na área. Segundo relatos, a rodovia está com buracos por toda extensão da pista, bueiros abertos, calçadas obstruídas e intrafegáveis há pelo menos um ano.



De acordo com denúncias anônimas enviadas à equipe do Eu Repórter, os buracos no asfalto são consertados regularmente, mas logo voltam a abrir, no entanto, os bueiros estão sempre destampados, o que leva à riscos de acidentes tanto com pedestres quanto com os motoristas. Em relação às calçadas, uma parte está quebrada e outra com mato alto, que invadiu o espaço destinados aos pedestres, impedindo o acesso.

A via recebeu recentemente operação tapa-buracos, e está programada, para este mês, uma nova ação para garantir a trafegabilidade da rodovia", comunicou a secretaria.

Um denunciante relatou quepor não terem opções de passagem, o que preocupa quem precisa usar a rodovia. "O mais recente caso é de uma senhora que foi atropelada. Infelizmente ela veio a óbito, e o que mais revolta é que isso poderia ter sido evitado", conta.Em nota, ainformou que faz preventivamente a manutenção e conservação da Rodovia Mário Covas. "

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)