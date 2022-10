Buracos abertos no asfalto causam acidentes no bairro do Parque Verde, dizem denúncias.

A equipe do Eu Repórter recebeu denúncias de supostos acidentes que ocorrem com frequência por conta de buracos no asfalto da rua Ronaldo Barata, no bairro do Parque Verde, em Belém, que está no local há mais de um mês.



Segundo relatos, carros e motocicletas caem no local diariamente por não ter qualquer tipo de sinalização na área. O caso mais recente foi de um motociclista que caiu no buraco a noite, sofrendo ferimentos leves.

De acordo com denúncias, os motoristas sofrem prejuízos e moradores temem que acidentes mais graves ocorram devido o buraco que abre cada vez mais com o passar dos dias.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que vai enviar uma equipe até o local para verificar a situação e providenciar os reparos necessários.



(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)