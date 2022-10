PM box e quadra de esportes estão abandonados há mais de 10 anos em Icoaraci, segundo denúncias

Uma quadra de esportes e um PM box estão abandonados há mais de 10 anos no bairro do Paracuri 2, no distrito Icoaraci, em Belém. Moradores alegam que os locais servem de ponto para consumo de drogas e descarte irregular de lixo.

Segundo relatos, as duas áreas estão sem limpeza e manutenção, com falta de iluminação e estruturas destruídas. A quadra de esportes ainda é bastante frequentada por ser uma das poucas áreas de lazer do bairro. O box da Polícia Militar, por não ter uso, se tornou uma área para consumo de drogas, o que preocupa moradores do bairro.

Um denunciante que optou por não se identificar disse que o sentimento é de frustração por ver os locais no estado em que estão, já que poderiam ser "reaproveitados" em benefício da comunidade. "Os locais poderiam ser reformados e usados. Um centro comunitário ou de saúde, por exemplo", afirmou.

Moradores reclamaram sobre o descaso dos pontos para a agência distrital de Icoaraci, mas nada foi feito até o momento.

A Redação Integrada do Jornal O Liberal, procurou a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para prestar esclarecimentos sobre o caso e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)