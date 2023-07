Passagem Santana, na Guanabara, tem trechos esburacados há sete meses

A equipe do Eu Repórter recebeu novamente denúncias sobre a passagem Santana, localizada entre a avenida Magalhães e a rua do Fio, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Os moradores reclamam do abandono da via, pois foi prometido que uma equipe iria ao local para analisar a falta de saneamento e os trechos esburacados, porém, até o momento, a rua segue apresentando os mesmos problemas.

"Eles não asfaltaram, não vieram aqui para fazer a vistoria e continua a mesma coisa. Somente a rua principal (Rua do Fio) que permanece boa, a nossa foi abandonada", disse uma moradora que não quis se identificar. Ela conta que mora na passagem há cinco anos e que há sete meses a via está nesse estado.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) informou que no dia 18 de maio a equipe de topografia esteve na passagem Santana, para realizar o estudo da área e, posteriormente, a equipe de engenharia da pasta elaborou o projeto de recuperação. "Após a aprovação do projeto, a Sesan buscará recursos para realizar o processo licitatório. A Sesan faz questão de ressaltar que dos 400 km da malha viária existentes no município, a atual gestão já recuperou 280 km de vias", comunicou.

Problemas – Os residentes da área teriam colocado pedras, telhas e lajotas para que conseguir transitar na via, porém, motoristas de aplicativo e mototaxistas sofrem com a falta de manutenção. "Há muitos motoristas que reclamam, não só dessa passagem, mas de toda a baixada do bairro da Guanabara. Há vias intrafegáveis, quase não dá para andar de moto. Não é só a passagem Santana que está assim", acrescentou a moradora.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)