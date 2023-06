Reforma em escola está atrasada há sete meses, diz denúncia

A Escola Municipal Álvaro Adolfo, localizada na avenida Magalhães, no trecho entre a rua Rosa Vermelha e passagem Simões, no bairro da Guanabara, está com a reforma atrasada há sete meses, segundo denúncias dos moradores da área. Eles alegam que a instituição foi abandonada e que não está ocorrendo nenhuma movimentação de continuidade da obra.

escola Álvaro Adolfo Os entulhos estão em toda a calçada Segundo a denúncia, o local não possui nenhuma movimentação de continuidade da obra Por conta dos entulhos, os pedestres precisam caminhar pela pista Placa de aviso das reformas na instituição A falta de continuidade do serviço estaria causando transtornos aos moradores

O principal problema são os entulhos e restos de materiais de construção deixados na calçada em frente a escola, segundo os moradores. Os pedestres precisam andar na pista em meio aos veículos que transitam na avenida. Por conta desses entulhos, o local virou ponto de coleta irregular.

"Todos da comunidade se sentem lesados por conta desse abandono da obra e pela falta de continuidade do serviço, além do acúmulo de entulho da obra em local inapropriado. Isso também estimula o descarte de lixo doméstico por outras pessoas no local", desabafou um morador que pediu anonimato.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que “as obras da Escola Municipal Álvaro Adolfo devem retomar no mês de julho, após ter passado por um processo de reestruturação durante observação da necessidade de replanejamento da obra devido questões estruturais durante a reforma”.

"Os estudantes da escola Álvaro Adolfo seguem sendo assistidos e assistem aulas nos âmbitos de um espaço alugado, na Paróquia Cristo Rei. No que tange aos entulhos de obra, a Semed contatou a Secretaria Municipal de Urbanismo para a retirada de restos de materiais e quaisquer outros tipos de entulhos em frente à escola", comunicou.

"Queremos que os órgãos tomem a iniciativa de continuar e entregar a obra para os estudantes da comunidade, pois, com esse atraso e entulhos nas calçadas, o trânsito de pedestres está indo para a pista, com risco de acidentes entre os veículos", disse o denunciante. Os moradores cobram uma previsão de quando as reformas voltarão a ser feitas no local e também a data de entrega da instituição reformada.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)