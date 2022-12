Aulas foram canceladas em escola municipal de Salvaterra

A Escola Municipal Ensino Infantil e Fundamental Quilombola de Santa Luzia, localizada no Município de Salvaterra, está sem funcionar desde o mês de junho deste ano, segundo informações anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter.

"Quando começou a alagar a sala de aula, tivemos visitas de mestre de obras, engenheiros e do secretário de educação. Eles fizeram a avaliação, mas não deram solução para nós. Quem acaba prejudicado com isso são os alunos", disse a denunciante.

No mês de agosto, a escolinha ficou sem merendeiras, serventes e auxiliares de serviços gerais. Após a visita técnica, a prefeitura informou que seriam feitas manutenções no local em um prazo de três meses, mas até o momento não houve solução ou reformas.

"Ano que vem, alguns alunos já vão para o fundamental maior, mas as crianças tiveram o ensino prejudicado, pois não possuem nenhum acompanhamento semanal", pontuou a denunciante anônima.



A equipe do Eu Repórter, por meio da Redação Integrada do Grupo Liberal, solicitou nota para a Prefeitura Municipal de Salvaterra e aguarda retorno.

