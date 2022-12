Rua Ayrton Senna, em Ananindeua, não recebe manutenção há mais de sete anos

A Rua Ayrton Senna, localizada no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, está abandonada e não possui pavimentação e sistema de esgoto. De acordo com denúncias anônimas, os moradores sofrem com alagamentos e o aumento de buracos na passagem.

"A nossa principal reclamação é sobre a falta de saneamento, os órgãos competentes vem aqui e mexem na rua, mas não terminam e só fica a promessa de que haverá pavimentação", contou o denunciante anônimo.



Segundo informações, a área está com mais de sete anos sem manutenção. Ao longo da via, há entulhos jogados pelo caminho, além da grande quantidade de mato ao redor. Após a visita técnica do órgão municipal, um cano foi quebrado e transborda água há meses, já que não houve concerto.

"Há muita dificuldade para as pessoas transitarem nessa rua, há muitos buracos, além dos matos que estão tomando conta da rua. Os entulhos estão ao longo da via, nem carro consegue trafegar por aqui", disse o denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura ( Sesan) de Ananindeua informou que está trabalhando na Rua Paulo Fonteles, via que liga as Ruas Elcione Barbalho, Ayrton Senna e mais de 5 ruas que vão ser contempladas com obras de construção da rede de drenagem, terraplanagem, meio fio, pavimentação asfáltica, sinalização viária e a modernização do sistema de iluminação pública em LED.

"A Sesan informa ainda que quando os serviços forem concluídos, a secretaria entra em contato com produção para informar o término da obra", comunicou o órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)