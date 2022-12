Problemas com falta de limpeza e demora na coleta de lixo em Outeiro

Falta de coleta de lixo e limpeza nas vias de acesso são algumas das reclamações dos leitores do Distrito de Outeiro, que moram nas proximidades da Praia Grande.

De acordo com denúncias enviadas à equipe do Eu Repórter, o estacionamento da praia, espaço bastante frequentado por banhistas, tem recorrentes reclamações sobre os serviços de limpeza e coleta de lixo, deixando o espaço sujo e bagunçado.

Segundo relatos, a sujeira acumulada atrai insetos e animais que podem transmitir doenças, como pombos e ratos, além de cachorros e urubus que espalham os resíduos pelo pátio, o que torna a situação ainda mais frustrante para os moradores do distrito.

Um denunciante anônimo conta que não há uma frequência regular entre uma coleta e outra, o que provoca o acúmulo resíduos. "Fica tudo sujo, com um cheiro ruim. Outeiro já foi um cartão postal e agora ninguém quer vir aqui", diz.

Além das problemáticas citadas, moradores reclamam da falta de limpeza e manutenção das ruas que dão acesso às praias. Segundo eles, as vias estão repletas de mato alto, dificultando a passagem de pedestres.

A redação integrada do Jornal O Liberal solicitou um posicionamento para a Agência Distrital de Outeiro e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Thais Belém)