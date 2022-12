Assaltos são frequentes em paradas de ônibus de Ananindeua, dizem denúncias

Passageiros do bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, reclamam da falta de segurança nas paradas de ônibus do município, principalmente nas primeiras horas da manhã. Em relatos enviados à equipe do Eu Repórter, assaltos são frequentes nos locais, gerando danos físicos e mentais em quem precisa usar o tranporte público.

As denúncias dizem que só nesta semana foram registrados dois assaltos na parada em frente ao Complexo da Cidade Nova 8, por volta das 5h30, quando pessoas aguardavam o transporte coletivo. Em um dos assaltos, a ação foi violenta e com uso de arma de fogo.

De acordo com um denunciante anônimo, práticas de criminosos são comuns em paradas de ônibus devido a falta de policiamento nas áreas. "Eles aproveitam o pouco volume de pessoas e as ruas desertas para agir, porque facilita na fuga", conta.

O relato também diz que a demora com que os ônibus levam para chegar nos pontos contribui para a situação, já que as pessoas levam muito tempo aguardando nas paradas. Ele também conta que os passageiros passaram a aguardar o transporte na própria praça do complexo, o que nem sempre é garantia de que os ônibus vão parar por não ser ponto de parada oficial. "É uma situação difícil", diz.

A redação integrada do Jornal O Liberal procurou a Polícia Civil e aguarda um posicionamento sobre a situação.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)