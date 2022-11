Paradas de ônibus estão abandonadas e não recebem manutenção, em São Brás

As paradas de ônibus localizadas no bairro de São Brás, em Belém, estão abandonadas e com má infraestrutura, de acordo com o denunciante, Edson Moraes. Segundo informações encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, faltam cobertas e bancos em três paradas ao redor do bairro.

"Já fazem dois anos ou mais que essas paradas não recebem manutenção, inclusive, tem uma parada que não tem utilidade e está há mais de oito anos desativada, fica ao lado do mercado de São Brás", contou o denunciante.

De acordo com Edson, uma parada que fica em frente à instituição Lar de Maria está abandonada e outro ponto de espera está com falta de cobertura. "Nessa parada que está paralisada há oito anos, não vejo passar ônibus daqui da região, somente os veículos que vão para Mosqueiro", pontuou o denunciante.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que já existe um projeto de padronização dos abrigos de ônibus. Porém, o contrato com a empresa responsável pela construção, implantação e manutenção desses abrigos teve o prazo encerrado, por não ter aceitado fazer um termo aditivo para continuar prestando serviço.

"Diante disso, houve a criação de um grupo de trabalho, que reúne técnicos da Seurb e da Superintendência Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), para estudar o melhor modelo arquitetônico dos abrigos de ônibus, com o objetivo de adequá-los às necessidades climáticas da nossa região", comunicou a Seurb.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)