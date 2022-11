Moradores do bairro 40 horas reclamam de falta de água e ruas em péssimas condições

Moradores do bairro do 40 Horas, em Ananindeua, reclamam do serviço de abastecimento de água, buracos na pista, cratera próximo às calçadas e a falta de qualidade da pavimentação asfáltica.

Na entrada da Avenida Hélio Gueiros, próximo à rotatória, buracos na pista causam danos aos motoristas e dificultam o tráfego de veículos. Nas ruas Vitória e Ayrton Senna, buracos mais largos e a qualidade do asfalto são um grande problema para os moradores, pois dificulta o tráfego de veículos.

Moradores também relatam que uma cratera está abrindo na calçada da avenida que fica próximo do Conjunto Sabiá, deixando os pedestres preocupados com acidentes, que inclusive, já ocorreram no local.

Além das questões citadas, a Passagem Ayrton Senna está sem água, sendo este um problema que atinge os moradores com certa frequência. De acordo com as denúncias, a água não chega nas torneiras há pelo menos três dias, fazendo com que as tarefas domésticas sejam acumuladas.

Segundo um denunciante que não quis se identificar, os moradores estão recebendo ajuda de pessoas que têm poço artesiano, pois não há previsão de retorno da água por parte da Companhia de Saneamento do Pará. "Um vizinho está ajudando, mas ainda assim, a gente precisa fazer as coisas. Estou operada, não posso carregar balde", conta.

Em nota, a Cosanpa informa que as equipes da companhia já estão executando os serviços para normalizar o abastecimento de água no bairro.

A redação integrada do Jornal O Liberal solicitou um posicionamento para a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Azevedo)