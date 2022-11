Fiações elétricas estão baixas na rua Curuçá, no Telégrafo

Na última terça-feira (22), um caminhão de lixo que passava pela rua Curuçá, no bairro do Telégrafo, em Belém, arrancou cabos que estavam caídos desde o processo de substituição dos postes da área. Após o corte dos cabos, alguns moradores ficaram sem internet, energia, TV a cabo e telefone.

O processo de troca dos postes ocorre há seis meses e está causando transtornos para quem mora na rua. Os cabos dos postes que sustentam linhas de transmissão de energia e de telecomunicações, foram deixados em posição baixa, impedindo o tráfego de alguns veículos, além de estarem na frente de garagens de moradores.

"Existem garagens onde o morador não consegue mais colocar o carro. Ele teve que tirar o veículo da garagem, porque os técnicos retiraram os dois postes e a fiação ficou baixa demais. O que aconteceu agora foi o que já estava previsto. O caminhão do lixo veio e arrancou todos os cabos", disse André Santos, leitor e morador da rua Curuçá.

VEJA MAIS:



Segundo informações do denunciante, os técnicos informaram que a substituição dos postes é necessária, pois seriam colocados postes maiores, no qual podem realizar o consumo de energia e alertar sobre a falta de pagamentos dos impostos, sem precisar de auxílio de profissionais.

"Perguntamos o que seria feito com os demais postes, já que estão todos cabeados. Eles informaram que esses postes serão retirados, mas quando perguntamos sobre como seria esse processo e não souberam nos informar direito", contou André.

De acordo com André, quase todos os postes foram retirados. Com os cabos cortados após a passagem do caminhão, os moradores ficaram sem sinal para internet e telefone. "Tem idosos que dependem de atendimento, que usam telefone fixo, mas está tudo cortado. Eles tentam fazer contato com o órgão responsável, mas ainda não conseguiram", pontuou.

Em nota, a Equatorial Pará informou que enviará uma equipe ao local nesta quinta-feira, 24, para apurar a situação. Caso os cabos sejam de responsabilidade da empresa, a concessionária tomará as devidas providências para resolver a situação.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)