Comunidades reclamam sobre péssimas condições da Ponte Rio Anauerá

A ponte do Rio Anauerá, localizada entre os municípios de Cametá e Oeiras do Pará, na BR-422, está com trechos da estrutura comprometidos, de acordo com denúncias do leitor Rafael Vieira. A ponte é a única passagem para o translado entre os municípios, por causa disso, os moradores exigem melhorias para a estrutura da ponte.

"A gente depende diretamente dessa ponte, porque só ela que liga aqui a Cametá e Oeiras. Não há como fazer desvio para ir para o outro lado, todos os dias passam diversas carretas, carregadas de alimentos ou carregadas de materiais de construção e matéria prima, além de ônibus escolares", explicou Rafael.

De acordo com Rafael, os usuários de transporte coletivo também dependem da estabilidade da ponte, porque a distância de tráfego da Comunidade de Uxi, local onde ele mora, até a cidade de Cametá, é em torno de 28 km.

"As pontes são todas de madeira e a maioria estão na mesma situação de abandono, com estruturas comprometidas. A ponte sobre o Rio Anauerá está com um risco muito grande, ela balança quando os veículos passam por ela. Se acontecer uma tragédia, quem vai pagar o prejuízo?", disse Rafael.

"A ponte está na BR-422 e por ser uma rodovia federal não devia estar assim, mas nós vivemos em uma precariedade total. Ao longo da via, não tem nenhum tipo de pavimentação na área. Quando chega o período chuvoso, nós sofremos", contou Rafael Vieira.

Na manhã desta segunda-feira (21), líderes e moradores das comunidades da região realizaram um protesto pedindo por melhorias das pontes, além de manutenções para vicinais e ramais da localidade.

Em nota, a Prefeitura de Cametá comunicou que o vice-prefeito de Oeiras do Pará e o prefeito de Cametá dialogaram na manhã desta última segunda-feira (21), em meio ao início do protesto. Após as conversas, o gestor municipal de Cametá Victor Cassiano cedeu maquinários por 14 dias para o município de Oeiras, com o propósito de realizar serviços de terraplanagem nas vicinais e mitigar o problema do tráfego naqueles ramais, além de amenizar o protesto que ameaçava fechar a ponte.

"Autoridades do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e a Prefeitura de Oeiras possuem mais competência para informar sobre os acordos que as partes estabeleceram no sentido de amenizar o problema e tornar a via mais segura para os usuários dos municípios que por ali trafegam todos os dias", disse a Prefeitura de Cametá.

A Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará informou, em nota, que a ponte do Rio Anauerá está sob a jurisdição do DNIT, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura e que a manutenção da ponte não é competência e responsabilidade do município. O órgão acrescentou que entrou em contato com a Superintendência Regional do DNIT, solicitando a reforma e/ou construção da ponte.

"Desse modo, o DNIT estará tomando todas as medidas cabíveis ao alcance desta Autarquia. Estão sendo tomadas para garantir a execução de todos os trabalhos possíveis dentro do segmento. Assim sendo, reiteramos o compromisso desta entidade pública da nossa população em continuar levando investimento e adotando as melhores técnicas em acordo com as normativas do DNIT para proporcionar bem-estar, conforto e segurança aos que fazem uso da Rodovia BR-422/PA em toda a sua extensão", informou a Prefeitura.

A reportagem solicitou nota para o DNIT sobre o caso da ponte do Rio Anauerá. Entretanto, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)