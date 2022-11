Pais e responsáveis denunciam falta de merenda em escola municipal do Tenoné

Estudantes da Escola Municipal Theodor Badotti, localizada no bairro do Tenoné, em Belém, estão há pelo menos três meses sem merenda escolar, segundo pais e responsáveis em denúncias enviadas para o Eu Repórter.

De acordo com os denunciantes, a escola de ensino fundamental da rede municipal retornou as aulas somente em setembro deste ano, desde o início da pandemia de Covid-19, mas não normalizou os estudos. A escola estaria cumprindo com apenas duas horas de aulas por dia devido a falta de merenda, o que deixa os responsáveis preocupados com o desempenho dos estudantes.

VEJA MAIS

Em um dos relatos a mãe de um aluno, que optou por não se identificar, disse que o seu filho de oito anos, entra na escola às 7h30 e está saindo às 9h30, sendo que o horário final das aulas deveria ser às 11h30. "Já perdemos dois anos de aula por causa da pandemia, depois veio uma reforma, agora a merenda. E como ficam os alunos?", questiona.

Um outro denunciante anônimo contou que muitas crianças vivem em situação de pobreza e vão para a escola com a esperança de que o local forneça a primeira refeição do dia, com isso, os funcionários do local acabam tirando do bolso para dar o mínimo para eles, o que nem sempre é possível.

Ainda segundo as reclamações, o fornecimento dos alimentos é feito de maneira parcial. "Ás vezes chega a fruta, mas não chega o açucar, então não dá pra fazer o suco. Outras, chega só o feijão e o arroz, mas não a proteína", afirma um denunciante.

As denúncias também falam que a administração do local enviou ofícios informando sobre a situação da escola, mas estão sem retorno dos ógãos competentes, não sabendo o que informar aos pais que cobram respostas semanalmente.

A Prefeitura de Belém, por meio da Fundação de Assistência ao Estudante (Fmae) informou que a entrega de alimentação escolar ocorre de forma regular. A distribuição das merendas segue uma logística para todas as escolas, sendo feita para suprir a necessidade mensal de todos os estudantes, ficando cada direção escolar responsável pela gestão da merenda, seguimento do cardápio e distribuição adequada.

"A merenda escolar é distribuída pela Fmae às escolas urbanas e nas ilhas do município, sendo acompanhadas de cardápio e quantidades de produtos/itens necessários para as refeições, elaborados pela nutricionista responsável, justamente para se evitar a falta e o acúmulo exagerado de mantimentos nas escolas ou o desperdício", informou o órgão.

O órgão explicou que a EMEF Theodor Badotti retornou às aulas no dia 1º de setembro de 2022 e, desde então, está recebendo alimentação escolar, conforme planejado em seus respectivos cardápios. A última remessa de não perecíveis foi entregue recentemente, dia 7 de novembro, e a proteína em 16 de novembro de 2022.

"O Governo da Nossa Gente lamenta o ocorrido e garante que a logística de distribuição da merenda seguirá conforme programado, proporcionando um alimento de qualidade para todos os alunos matriculados do município de Belém", disse a Fmae.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site https://eureporter. grupoliberal.com/ ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.



(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Azevedo)