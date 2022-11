Escola da avenida das Andorinhas está abandonada e comunidade pede por reforma

A Escola Estadual João Farias de Lima, localizada na avenida das Andorinhas, no conjunto Benjamim Sodré, no Parque Verde, em Belém, está abandonada e a comunidade solicita reformas, após cerca de dois anos sem manutenção no local, de acordo com denúncia anônima encaminhada para a equipe do Eu Repórter.

Na última terça-feira (8), a unidade ficou alagada, com águas invadindo as salas de aula e secretarias da instituição. Segundo informações, as aulas foram suspensas, prejudicando os alunos da manhã e os estudantes da noite, que estão em preparação para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Estava ocorrendo uma obra de pavimentação na avenida das Andorinhas, que começou há cerca de três meses. As obras estão paradas e, com isso, no primeiro dia de chuva intensa, resultou nesse transtorno na escola, prejudicando milhares de alunos que tiveram as aulas suspensas", disse o denunciante anônimo.

O denunciante acrescentou que esse é só mais um dos problemas recorrentes na escola. Conforme a denúncia, as salas apresentam infiltrações, além da falta de reparos em pinturas e troca de luminárias. A denúncia também cita áreas ao redor da instituição que apresentam grande quantidade de mato.

De acordo com as informações, muitos aguardam por uma resposta da direção da escola e da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) sobre as reformas. " A escola precisa sim de uma reforma, nós precisamos dar uma condição melhor para os nossos alunos, para eles terem condição de obter um aprendizado digno, nobre, como futuros cidadãos", desabafou o denunciante.

A reportagem entrou em contato com a Seduc, solicitando esclarecimentos sobre o caso. Até o fechamento desta matéria, não recebemos retorno do órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)