Passageiros abrem sombrinhas dentro de ônibus para se proteger da chuva

Passageiros que seguiam em um ônibus da linha Paar-São Brás, passaram por uma situação inusitada durante a viagem. Em imagens cedidas à equipe do Eu Repórter, sombrinhas foram abertas dentro do ônibus para proteger as pessoas da chuva que caíu na tarde da última segunda-feira (21).

O ônibus fazia a rota em direção à Ananindeua, por volta das 16h30, e passageiros já haviam notado que em algumas janelas não tinha o vidro de proteção, deixando apenas um espaço aberto. Quando começou a chover, as pessoas abriram os guarda-chuvas pois, a parte interna do veículo estava molhando.

Wanilson Abreu Santos, 45 anos, atua no ramo de licitações e contratos e estava voltando do trabalho quando se deparou com a situação. "As pessoas ficaram desesperadas quando começou a chover, porque estava molhando todo mundo", lembra.

Segundo ele, essa situação é comum no dia a dia de quem utiliza o transporte público. "Eu acho um absurdo que as agências de fiscalização sejam inoperantes. Pagamos caro para ter um serviço de péssima qualidade", pontua.

Wanilson complementa que os carros vivem "no prego", sempre lotados e que a situação fica ainda mais difícil devido o comportamento de alguns motoristas. "Eles passam da parada, fazendo com que a gente tenha que andar bastante. Outros sequer param", conclui.

Setransbel fala em "desequilíbrio financeiro provocado pela falta de subsídios do poder público"

Em nota, o Setransbel, na condição de representante das empresas operadoras de Belém e RMB, informou que há um "desequilíbrio financeiro provocado pela falta de subsídios do poder público, que poderiam permitir a constante renovação da frota".

Segundo a entidade, além disso, "as condições das vias por onde circulam os ônibus, que diariamente rodam em média 300km, provocam vários danos na estrutura dos veículos". "No caso apresentado ocorreu o travamento do vidro no trilho, impedindo seu fechamento. Vale lembrar que cada ônibus tem em média cerca de 30 janelas corrediças, que são manuseadas constantemente em razão das mudanças climáticas no decorrer do percurso. Apenas o corte de R$1,00 na tarifa técnica, é responsável por um prejuízo mensal superior a R$18 milhões que vem se acumulando há oito meses, sem que as promessas de subsídios e desonerações no custo do serviço sejam cumpridas pela Administração Pública", critica a entidade.

"Este cenário resulta nas eventuais deficiências na prestação do serviço, quando se sabe que no sistema de transporte de Belém quem paga o serviço é apenas o usuário. A despeito do quadro de colapso e prejuízos acumulados em razão da vertiginosa queda de passageiros ainda não retomada no pós pandemia, as empresas seguem a operação para atender à população, cumprindo a programação das ordens de serviços emitidas pela Superintendência de Mobilidade Urbana", diz o comunicado.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Azevedo)