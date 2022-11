Eixo traseiro de ônibus solta na avenida Júlio César, em Belém; vídeo

Um ônibus urbano da linha Icoaraci Centenário, teve o eixo traseiro deslocado da carroceria na manhã desta terça-feira (15), quando estava trafegando pela avenida Júlio César, próximo ao canal São Joaquim, no bairro Val-de-Cans, em Belém. Apesar do susto, ninguém se feriu. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estiveram no local e a via teve uma faixa obstruída, fazendo com que ofluxo de veículos fosse mais lento no trecho.

A Redação Integrada de O Liberal acionou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e aguarda retorno.