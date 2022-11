Ônibus da linha Canudos - Praça Amazonas tinha goteiras em cima dos assentos, diz leitor

Na última terça-feira (08), a equipe do Eu Repórter recebeu um vídeo em que mostra goteiras dentro de um ônibus da linha Canudos - Praça Amazonas (Perimetral). O denunciante anônimo informou que o ambiente por dentro do ônibus estava bastante encharcado.

"O vídeo mostra as condições precárias dos ônibus da cidade. Não era para molhar dentro do coletivo", disse o denunciante anônimo.

As goteiras foram encontradas na parte de trás do veículo, no qual os passageiros não puderam sentar nos assentos localizados na parte traseira do ônibus. "Isso é de muito tempo, tem vários coletivos nessa situação na cidade, não só dessa empresa, mas de outras", contou o denunciante.

O denunciante ainda informou que já encontrou outros veículos com situação parecida. Houve casos de veículos com problemas mecânicos, além de também possuírem goteiras, como foi o caso de veículos das linhas para o urbano, como exemplo do ônibus da linha de Mosqueiro, segundo informações da denúncia.

Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que mantém fiscalização nos terminais de linhas e nas garagens das empresas e mediante a constatação de irregularidades as empresas são autuadas.



VEJA MAIS:



"A autarquia orienta ao usuário a formalizar essa denúncia à Ouvidoria, nos canais de atendimento do órgão, pelo site (semob.belem.pa.gov.br), e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelos números 118 ou whatsapp (91) 98415-4587", informou a Semob.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) comunicou que o motivo dos eventuais problemas constatados na prestação de serviço são de conhecimento público.

"As intensas chuvas que vem atingindo a cidade, infelizmente acabam resultando em situações como a verificada no vídeo. Após identificar o veículo, a empresa responsável fará o devido reparo. A colaboração dos passageiros é importante e pode ser informada para o Setransbel, com a identificação do veículo, através das nossas redes sociais", disse o Sindicato.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)