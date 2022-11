Artesãos de Icoaraci perdem peças em alagamento na passagem Soledade

A forte chuva da última terça-feira (08), provocou uma série de danos para artesãos do distrito de Icoaraci, em Belém, que perderam peças devido o alagamento. De acordo com relatos, a Passagem Soledade ficou submersa e a água invadiu os estabelecimentos comerciais da área.

Lúcia de Oliveira, Artesã há mais de 40 anos, contou que muitos trabalhadores da passagem perderam seus materiais, inclusive ela, que teve um prejuízo de cerca de R$ 8 mil em peças de artesanato. Segundo a artesã, várias obras foram derrubadas pela força da água, o que causou a quebra da maioria delas.

"A água tomou conta de toda a loja e tinha muita peça quebrada. Conseguimos recuperar algumas mas a maioria ficou lá", lembrou.

Ainda segundo Lúcia, ela e algumas funcionárias conseguiram recuperar as peças encomendadas por clientes de outros estados, o que deixou a artesão aliviada, pois essas peças possuem um prazo para a entrega. A denunciante também disse que outras peças e materiais estão úmidos, sendo colodados para secar no sol desde então, mas teme pela perda da qualidade da obra, o que influencia no preço final.

Outros artesãos da passagem estão em situação semelhante. Os relatos afirmam que alagamentos na passagem ocorrem de maneira frequente, mas o nível da água nunca havia chegado ao ponto de invadir as casas e estabelecimentos do local, o que surpreendeu a todos.

Recomeço

Muitos trabalhadores da Passagem Soledade que perderam os materiais de trabalho, estão em busca de amenizar os prejuízos causados pelos alagamentos. "Alguns estão recebendo ajuda de amigos e familiares, outros vão fazer empréstimo do banco, enfim, a gente vai se virando", contou Oliveira.

A artesã pretende restaurar as peças que tiveram um dano menor, como pequenas rachaduras e espera que as peças salvas possam ajudá-la a arrecadar, ao menos, parte do valor perdido.

"Vou precisar pensar na produção de novas peças e correr para restaurar essas que ficaram. Agora é correr atrás do prejuízo".

A redação integrada do Jornal O Liberal solicitou nota para a Prefeitura de Belém e para a Agência Distrital de Icoaraci e aguarda retorno.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)