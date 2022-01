Chuva alaga vários pontos de Belém na tarde desta terça-feira

A chuva que caiu na tarde desta terça-feira (25) causou transtornos para os moradores de várias áreas de Belém. Em vários trechos foram registrados alagamentos. Um desses locais é na avenida Duque de Caxias, entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa.

Também alagou na rua Mundurucus com a avenida Alcindo Cacela. E, ainda, na avenida Fernando Guilhon com a travessa Quintino Bocaiúva. Naquele perímetro da "Fernando Guilhon", os veículos transitavam com dificuldades. Outros motoristas, com medo de ficar no “prego”, não prosseguiam viagem e tentavam rotas alternativas.