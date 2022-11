Moradores denunciam falta de água há cinco dias no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua

Moradores do Residencial Anita Gerosa, localizado no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, reclamam do serviço de abastecimento de água que tem deixado a desejar desde a inauguração do local, há dois meses. Segundo relatos, o local está sem água há cinco dias e não é a primeira ocorrência a respeito do serviço.

O residencial conta com 14 blocos, num total de 220 apartamentos que estão sem água nas torneiras desde o último sábado (19), o que vem dificultando a rotina dos moradores que estão com as tarefas domésticas atrasadas devido a problemática.

Ainda de acordo com os relatos, um carro pipa foi disponibilizado ontem (22) pela parte da tarde, mas a água não foi suficiente para abastecer todas as famílias que estão sem o serviço. Em imagens cedidas à reportagem, pais estão dando banho nas crianças com a água saindo direto das torneiras do carro pipa, enquanto uma fila de moradores com baldes se forma.

Izabela Martins, 25 anos, é moradora do residencial e diz que a situação é frustrante pois os apartamentos foram entregues recentemente. "Nós tivemos o nosso maior sonho realizado, que é o da casa própria, e agora estamos nessa situação", conta.

A agente administrativa também relatou que o empreendimento foi feito pelo programa do governo Casa Verde e Amarela, e com isso há muitas famílias carentes no local que precisam da água fornecida pela companhia até para o cozimento de alimentos e afins.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que realizou nos últimos dias uma operação de retirada de vazamentos espalhados pela adutora que abastece vários pontos da cidade de Ananindeua, incluindo o Residencial Anita Gerosa.

O serviço foi concluído no início dessa semana, e para que o abastecimento retorne para todos esses locais, são necessários testes de pressão na rede. A Cosanpa ressalta que enquanto isso, os moradores afetados são abastecidos por caminhão-pipa. Estamos com equipe no local e a previsão para normalizar o fornecimento de água está para até o final desta quarta-feira (23).

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Azevedo)