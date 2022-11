Água suja e fétida nas torneiras do bairro do Jurunas, afirmam denúncias

Um morador da passagem Moraes, no bairro do Jurunas, em Belém, representa cerca de 30 famílias do local na denúncia sobre a qualidade em que a água está sendo fornecida para a cominudade. Segundo relato, a água sai das torneiras com aspecto barrento e odor fétido há cerca de um mês.

De acordo com a denúncia anônima, moradores têm medo de fazer uso da água até mesmo para as tarefas domésticas, pois não sabem a procedência do material que chega em suas residências. Segundo ele, a água tem um odor e coloração específica. "Puro cheiro de lama e a cor é meio marrom", afirma.

Ainda segundo o relato, muitas famílias recorrem ao uso de água mineral, mas nem todas possuem condições de comprar os galões com frequência. "Eu vivo de auxílio e de uma vendinha de chopp, não tem como pagar o tempo todo um garrafão de água", conta.

O denunciante diz que a situação amenizou depois que um morador, que possui poço artesiano, passou a ajudar as famílias cedendo água, principalmente para os mais necessitados, mas que ainda assim, muitas tarefas básicas do dia a dia, como lavar louças e roupas, ficam sem ter como fazer. "A gente pega a água pra tomar banho, pra beber e só. As coisas da casa ficam por fazer", conclui.

No último sábado (12), moradores fizeram um protesto na avenida, fechando a rua com pedaços de madeira e colocando fogo com o intuito de chamar a atenção das autoridades, mas até o momento não houve um retorno a respeito do caso.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), em nota, informou que equipes já apuram em vários pontos do bairro do Jurunas se procede a denúncia da qualidade da água. Caso comprovada a reclamação, uma força-tarefa será montada para resolver o problema e normalizar a qualidade do serviço para os moradores da área.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)