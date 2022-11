'Só dá para lavar o chão', diz denúncia sobre a água que abastece o bairro do Guamá, em Belém

Moradores do conjunto residencial Riacho Doce 2, localizado no bairro do Guamá, em Belém, reclamam da água que está sendo entregue há pelo menos um mês no local. Segundo relatos, o líquido apresenta um forte odor e coloração amarelada, o que preocupa usuários do serviço de abastecimento por não saberem da procedência ou o motivo da condição em que a água é fornecida.

VEJA MAIS



Segundo uma denunciante que optou por não se identificar, os moradores estão tendo um alto custo comprando água mineral para beber e cozinhar. Além disso, panos foram colocados nas torneiras como um filtro improvisado, na tentativa de fazer o uso da água para banho e higienização. O conjunto tem um total de 20 blocos e todos estão na mesma situação.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), em nota, informou que o sistema que abastece o Conjunto Residencial Riacho Doce, no bairro do Guamá, não é gerenciado pela Companhia.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site https://eureporter.grupoliberal.com/ ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista Thais Belém)