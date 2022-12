Em Castanhal, Rua Marcos Freire está sem pavimentação há mais de 20 anos

Os moradores da Rua Marcos Freire, no bairro de Novo Estrela, em Castanhal, reclamam da falta de pavimentação e serviço de coleta de esgoto. De acordo com as denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, o problema já se estende por mais de 20 anos.

"Os moradores da via já procuraram diversas vezes a secretaria de obras do município, porém sem retorno da mesma, apenas promessas de que será realizada obras de pavimentação na área em breve", disse o denunciante.

VEJA MAIS:



Segundo informações dos moradores, os problemas na via se intensificaram devido à chegada do período de chuvas na região. Houve aumento de insetos e animais invadindo as casas, além dos constantes alagamentos e cheia das valas, o que resulta na invasão das águas para dentro das residências.

"Outro problema é o acesso que se torna a cada dia mais complicado, visto que na área residem vários idosos que no momento de necessidade de socorro médico, torna-se inviável a entrada de ambulâncias para socorro", pontuou o denunciante.

O denunciante também citou que a dinâmica de coleta de lixo foi prejudicada, já que os caminhões de coleta não conseguem trafegar pela área. "Vivemos com um constante sentimento de insegurança na área, pois com a via nessa situação, não temos apoio nenhum dos serviços básicos do município", contou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Obras de Castanhal (Semob), informou que pavimentou grande parte dessa rua e a coleta de lixo doméstico está normal e sendo executada nos dias previstos (segunda e sexta-feira) semanalmente.

"A secretaria informa que ainda existe um pequeno trecho a ser pavimentado, que será executado e finalizado no ano de 2023, com asfalto, drenagem e sinalização Já asfaltamos nessa gestão mais de 150km, chegando em vários pontos da cidade. A SEMOB sabe que ainda falta muito, mas está trabalhando diariamente para atender a população de Castanhal", comunicou o órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)