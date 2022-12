Moradores da Rua Augusto Lobato, no Benguí, reclamam da falta de pavimentação

Enquanto as passagens vizinhas recebem pavimentação, a Rua Augusto Lobato, localizada no bairro do Benguí, em Belém, não recebe manutenção há seis anos, de acordo com denúncias anônimas encaminhadas para a equipe do Eu Repórter. Os moradores reclamam que a via ficou de fora do processo de pavimentação.

"Nós ficamos indignados, a prefeitura asfaltou vias que são próximas da nossa rua, e nós reivindicamos. Toda vez que entramos em contato, eles falam que não tem verba e que não está no projeto deles", disse o denunciante anônimo.

Em períodos chuvosos, a rua fica intrafegável devido aos alagamentos. De acordo com o denunciante, a passagem está em estado de abandono e muitos residentes da área não conseguem transitar pelo local.



"Quando chove, alaga tudo, temos idosos que não conseguem trafegar na rua, além de um caso específico de uma criança especial que não consegue passar com a sua cadeira de rodas na rua, devido ao estado de abandono em que a via está", pontuou o denunciante anônimo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe até a Passagem Augusto Lobato para verificar a situação relatada.

"A Sesan também esclarece que não foi procurada por moradores da via e ressalta que jamais informou haver ou não verba destinada para a rua em questão", comunicou o órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Thaís Belém)