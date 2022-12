Praças na Avenida João Paulo II estão abandonadas, dizem moradores

Moradores da avenida João Paulo II reclamam de duas praças localizadas ao longo da via, próximo ao Parque Estadual do Utinga, no bairro da Guanabara. Segundo informações encaminhadas para a equipe do Eu Repórter, a praça com academia ao ar livre está desativada porque os equipamentos estão enferrujados. Além disso, a praça com parquinho para crianças está imprópria para o lazer.

"Essas praças estão totalmente abandonadas, cheias de lixo e com grande quantidade de mato. As autoridades não fazem nada, até pra fazer caminhadas está difícil por conta do mato e lixo. Precisamos de ajuda!", contou a denunciante.

De acordo com ela, as escadas que dão acesso às praças estão quebradas, assim como vários aparelhos da academia ao ar livre. "A ferrugem destruiu tudo, está faltando um lado da escada", disse.

Os moradores informaram que desde a inauguração dos dois logradouros, há quatro anos, nunca houve manutenção por parte da administração municipal. A comunidade também se preocupa com a grande quantidade de mato nas praças.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, em nota, que executou uma força-tarefa de análise e vistoria para que algumas praças de Belém fossem recuperadas. "Ao todo, mais de 20 logradouros públicos passaram por reformas e foram devolvidos à população", diz o comunicado.

"A Seurb iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. Após a homologação da licitação, o órgão dará início a um planejamento para garantir a revitalização de outros espaços da capital paraense que necessitam de reformas", diz a nota.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)