Moradores temem riscos de ponte deteriorada e abandonada em Capitão Poço

Uma ponte localizada no município de Capitão Poço que dá acesso ao vilarejo de Igarapé Grande, está deteriorada e com estrutura irregular de acordo com as informações encaminhadas para a equipe do Eu Repórter. Para chamar atenção da prefeitura local, moradores realizaram protestos e outras pessoas tentaram atear fogo, por duas vezes, na ponte.

"Essa ponte fica próxima à cidade de Ourém com acesso para a nossa vila de Igarapé Grande. Queremos ajuda, já que diariamente passam ônibus escolar nessa ponte, e do jeito que está, ainda vai acontecer uma tragédia", contou Sandra Batista, moradora da região.

De acordo com Sandra, já ocorreram vários acidentes devido as péssimas condições do local. Muitos caminhões com carregamento pesado passam pela área e contribuem para que a ponte fique ainda mais deteriorada. "Outro dia uma moça caiu e perfurou os rins, ela foi direto para Capanema tentar atendimento. Ela estava apenas indo trabalhar quando tudo aconteceu", disse Sandra

VEJA MAIS



"Muitos idosos que moram na vila dependem da ponte para ir ao hospital, mas com a ponte no estado em que está, não conseguem passar. O ônibus escolar passa, mas os alunos precisam descer, já que a estrutura da ponte corre o risco de desabar", pontuou a moradora Sandra Batista.

Segundo informações de uma denunciante anônima, a situação da ponte que está em risco ocorre há quase seis meses. A informação que circula na comunidade é de que a ponte será remendada, mas os moradores preferem uma ponte de concreto.

"Não queremos ponte remendada, queremos concreto. Aqui é rico de seixo e areia, se vierem só pra fazer remendos nos buracos, não vai adiantar nada. Quando houve enchentes na nossa região, ficamos ilhados por causa dessa ponte. Precisamos de ajuda", desabafou a denunciante.

Em nota, a Prefeitura de Capitão Poço comunicou que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para a recuperação da trafegabilidade no trecho. "A equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras já foi até o local e realizou a avaliação da situação para iniciar as obras de recuperação da ponte", informou.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)