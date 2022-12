Comunidade faz 'força-tarefa' para coleta de lixo devido a falta do serviço

Moradores do Distrito de Icoaraci, em Belém, reclamam do serviço de coleta de lixo na alameda Jacarandá, esquina com a Estrada de Maracacuera. Segundo relatos, a coleta é feita uma vez por mês, deixando os resíduos domésticos acumulados por muito tempo.



De acordo com denúncias anônimas, moradores deixam o lixo na esquina da rua, pois é onde o caminhão que recolhe faz a rota. Com o grande espaço entre uma coleta e outra, a esquina fica com uma quantidade considerável de lixo doméstico, o que atrai insetos e animais transmissores de doenças, além da sujeira e mau cheiro que exala no local.



Denunciantes contam que a coleta seletiva de lixo da área é feita pelos próprios moradores que precisam realizar uma 'força-tarefa' para amenizar a situação.



VEJA MAIS



Segundo um morador que optou por não se identificar, a situação ocorre há anos sendo denunciada com frequência para os órgãos competentes, porém, até agora o serviço não foi regularizado. "Várias vezes a gente se mobilizou para limpar, capinar e recolher o lixo'', conta.

Ainda com base no relato, muitos moradores deixam o lixo acumulando dentro das residências para evitar um acúmulo maior na rua, já que muitos cachorros que vivem na área rasgam as sacolas plásticas em busca de alimento, sujando ainda mais a esquina.

A redação integrada do jornal O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento e aguarda retorno.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site

ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.