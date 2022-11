Estrada do Maracacuera causa transtornos aos pedestres e moradores de Icoaraci 

No distrito de Icoaraci, a estrada do Maracacuera está causando transtornos aos moradores do residencial Quinta dos Paricás. De acordo com Rosivaldo Sousa, morador do residencial, as calçadas estão tomadas por grande quantidade de mato, além da concentração de entulhos e falta de iluminação na via.

A principal reclamação dos moradores é com relação ao mato na área. Os pedestres e demais transeuntes precisam caminhar pela pista, já que as calçadas estão indisponíveis. Outro problema é com relação aos assaltos, devido aos vários relatos de roubos. A estrada também não possui iluminação pública e contribui para aparência soturna.

"Aqui é só mato, já tivemos relatos até de cobras nessas calçadas. Muitas pessoas aproveitam a grande quantidade de mato para jogar entulhos e acabamos que, nós moradores, vivemos em uma lixeira a céu aberto", contou Rosivaldo.



"O mato está quase, praticamente, tomando conta e atravessando a estrada do Maracacuera. Nós já solicitamos pedidos de roçagem e limpeza de entulhos para a Secretaria de Saneamento de Belém (Sesan) e para Agência Distrital, mas não obtivemos resposta", disse Rosivaldo Sousa.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou, em nota, que em outubro de 2021 o residencial Quinta dos Paricás teve seu parque de iluminação pública modernizado. O órgão também acrescentou que vai encaminhar uma equipe até o local, para avaliar a situação e restabelecer a iluminação pública.

"As 201 luminárias abertas com lâmpadas de vapor de sódio (luz amarela) foram substituídas, por luminárias fechadas, com lâmpada de vapor metálico (luz branca), oferecendo maior luminosidade e tempo de durabilidade. Além do residencial, as ruas também receberam luminárias em LED", disse a Seurb.

A reportagem solicitou nota para Agência Distrital de Icoaraci e Sesan. Até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno dos órgãos.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)