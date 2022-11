Banheiro improvisado por donos de estabelecimento é colocado em praça na Terra Firme

Um banheiro improvisado foi colocado em uma praça pública, localizada entre a Rua Tachi Preto e Rua Para Para, no bairro da Terra Firme, em Belém, pelos responsáveis de um bar. Nas imagens cedidas à reportagem, quatro pedaços de pau envoltos por uma lona azul simulam um banheiro para uso de quem frequenta o estabelecimento.



Segundo relatos, uma moradora da área abriu um bar no perímetro e improvisou o banheiro dos clientes na praça, que é um espaço de área verde. O banheiro sequer tem vaso sanitário, o que leva os frequentadores a fazerem as necessidades fisiológicas no chão, acumulando dejetos.

VEJA MAIS



Moradores da área afirmam que o mau cheiro do local, de fezes e urina, torna a vivência no local insuportável, além de ser uma violação com o espaço de área preservada.



Um denunciante anônimo diz que a praça em que o banheiro está localizado é bastante frequentada por moradores, principalmente crianças, como ambiente de lazer mas que a situação faz com que muitos evitem de usar o espaço público. "É uma tremenda falta de respeito com os vizinhos e com o meio ambiente. As pessoas pensam que podem fazer o que bem entendem, mas não é assim", conta.



Ainda de acordo com as denúncias, um grupo de moradores retirou a estrutura do local mas os responsáveis do bar colocaram novamente, hostilizando o grupo. "Eles ainda são mal-educados, querem ter razão sendo que estão errados.", pontua o denunciante.

No fechamento da reportagem, a equipe do Eu Repórter recebeu a informação de que mais um banheiro foi montado no espaço.

Em nota, a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que enviará na segunda-feira, 28, uma equipe técnica para avaliar a estrutura que foi montada na pracinha, entre as ruas Tachi Preto e Para Para, em frente ao GeoHostel, na Terra Firme. Caso a estrutura se enquadre na violação do Código de Posturas Municipal, será removida de acordo com a Lei 7055 de 30.12.1977 e Decreto Municipal Nº 26.578 de 14.04.94, que trata sobre os principais obstáculos que dificultam a acessibilidade nas calçadas e vias públicas.



"A Seurb reforça, sobretudo, que as calçadas devem ser liberadas de qualquer obstrução ou impedimento físico, fixo ou móvel, que venham impedir o ir e vir das pessoas. As equipes do Departamento de Código de Posturas da Seurb percorrem todos os bairros da capital paraense e distritos de Belém, no período da manhã e tarde, para intensificar as fiscalizações", informou.



A Seurb também disponibiliza um canal de atendimento para a população. As denúncias referentes à violação do Código de Posturas podem ser registradas pelo via Whatsapp (91) 98418-3491, no horário das 8h às 13h, ou por escrito, na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, nº 1622, bairro de Nazaré.", conclui o texto.



O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.



(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)