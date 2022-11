Problemas de saneamento são recorrentes na rua Olímpia, afirmam moradores

Moradores da rua Olímpia, localizada no bairro da Cabanagem, em Belém, reclamam da falta de saneamento básico que faz a comunidade sofrer diariamente. Segundo informações anônimas, houve despejo de restos de construção nos buracos da passagem, no qual continham um tipo de material pastoso e argiloso. A comunidade afirma que o material é prejudicial à saúde.

"Creio que o despejo do material foi feito em uma tentativa de amenizar a situação dos buracos na rua, porém o material utilizado foi de péssima qualidade", contou o denunciante anônimo.

De acordo com os residentes da passagem, a rua passa por muitos transtornos como valas e esgotos a céu aberto, ratos invadindo as casas, além das poças d'água que se formam nos tempos chuvosos.



"Os buracos se acumulam nesta área, grandes poças d'água se formam aqui. Somos obrigados a sofrer com o descaso", disse o denunciante.

De acordo com o denunciante, as manutenções feitas ao longo dos anos foram despejos de aterro, como barro na rua para amenizar as depressões causadas por chuvas e serviços de capinagem. "Mas, isso foi feito apenas ao longo dos anos. A informação que corre pelo bairro é de que já foram efetuados trabalhos de saneamento na rua, inclusive asfalto, mas a realidade prova o contrário", detalhou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que não tem responsabilidade sobre despejo de materiais por moradores ou terceiros, mas acrescentou que será realizada a verificação no local a respeito do tipo de material para que, assim, seja feita a retirada.

"O órgão municipal de Saneamento informa também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no WhatsApp: 91 98499-0059. Vale ressalta que, de acordo com a Lei 9.605, artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato", comunicou o órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)