Moradores reclamam da falta de sinalização e imprudência de condutores na avenida Centenário

Na avenida Centenário, no bairro do Mangueirão, em Belém, moradores e pedestres estão preocupados com a falta de sinalização e fiscalização ao longo da via. Segundo informações do leitor e morador do local Rafael Nascimento, o problema tem sido uma dor de cabeça e preocupação para quem transita pela avenida.

"São inúmeros registros de acidentes, como exemplo de um veículo que perdeu o controle por estar em alta velocidade e avançou em uma arena de esportes, isso aconteceu no último dia 16 de outubro deste ano. Por sorte, ninguém ficou gravemente ferido e o condutor saiu do local deixando seu carro para atrás", detalhou Rafael.



Segundo informações, o semáforo que fica localizado na via entre a avenida Coronel Brito e rua Sargento Favaro, não é respeitado pelos condutores. O local possui faixas apagadas e a via, como um todo, não possui nenhuma fiscalização e sinalização como placas, inscrições nas vias, sinais luminosos, entre outros.

"Esses problemas ocorrem entre cinco a seis anos, não há fiscalização, em nenhum momento você vê radar ou agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além de ter sua sinalização horizontal totalmente apagada", disse Rafael Nascimento.

Em nota, a Semob informou que vai mandar uma equipe técnica até o local, para verificar a situação da sinalização horizontal da avenida Coronel Brito e da rua Sargento Favaro.

"Se houver necessidade, as vias no trecho em questão entraram no cronograma de revitalização de sinalização de faixas de pedestres", comunicou o órgão.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)