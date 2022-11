Moradores do bairro do Una denunciam entulho deixado de forma irregular na frente de um condomínio

Moradores do condomínio Sírius, localizado na Passagem Bom Jesus, no bairro do Una, em Belém, denunciam um entulho deixado há mais de um mês na frente do residencial, supostamente por uma equipe da prefeitura.

Segundo relatos, uma equipe foi até o local realizar a raspagem da passagem Bom Jesus, pois a mesma estaria programada para receber serviço de pavimentação asfáltica. Após a limpeza, o entulho foi acumulado e despejado na entrada do condomínio, sendo informado aos moradores que a retirada seria feita no dia seguinte.

VEJA MAIS



De acordo com um denunciante anônimo, o entulho está sendo usado para descarte de lixo irregular, o que vem atraindo animais transmissores de doenças, como ratos e pombos, além do mau cheiro causado pelo acúmulo de resíduos domésticos. Os relatos também afirmam que o entulho fica bem próximo da entrada do residencial, o que impede o tráfego de carros maiores.

Ainda com base nas reclamações, após cerca de duas semanas, os moradores procuraram alguns órgãos do município para solicitar a retirada dos escombros, mas não conseguiram contato com nenhum dos números encontrados em sites e repassados por outras equipes da prefeitura.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que será feita a retirada do entulho. Com relação a falha da coleta, será realizada uma verificação no local e se for constatada a informação, a secretaria tomará as medidas cabíveis junto à prestadora de serviço.

"O órgão municipal de Saneamento Informa também que disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito, que recolhe até um metro cúbico de resíduos por residência. O serviço pode ser solicitado, exclusivamente, por meio de mensagem no whatsapp: 91 98499-0059.", conclui a nota.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site https://eureporter.grupoliberal.com/ ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mariana Azevedo)