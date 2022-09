Avenida Centenário apresenta entulhos, lixos e áreas cobertas de mata, segundo denúncia

Na última quarta-feira (29), a leitora Priscila Fonseca mandou imagens para a equipe do Eu Repórter sobre a avenida Centenário. Ela denuncia o abandono de trechos da via, no qual apresenta entulhos, lixos e muitas áreas cobertas de matos. O problema começa desde o elevado da avenida Augusto Montenegro até a entrada da avenida Padre Bruno Sechi.

"Belém às vésperas do Círio de Nazaré. O retrato de uma cidade abandonada, suja e cheia de buracos", expressou Priscila.

Segundo a denúncia, é encontrado áreas de lixo ao longo da extensão da avenida centenário. Priscila alega que a situação é recorrente há um ano e meio e que nunca viu o local obter manutenção e limpeza pela prefeitura de Belém.

De acordo com Priscila, a população estaria jogando lixo e entulho no canteiro central, devido não está obtendo coleta regular de lixo. "Sempre jogaram. Já faz um ano e meio que passo todos os dias pela avenida e sempre vejo a mesma realidade", disse.

VEJA MAIS:



"Em uma avenida completamente abandonada, a via é importante para a cidade. Quando se trata da parte de Ananindeua, que já se torna Independência, está tudo sempre limpo", contou Priscila Fonseca.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) comunicou que irá verificar as denúncias de falha na coleta de lixo domiciliar. Caso seja confirmada a irregularidade sobre o recolhimento dos lixos, a prestadora de serviço responsável será notificada, para que seja regularizado o mais breve possível.

"A Secretaria informa também que enviará uma equipe do Grupo de Trabalho em Educação Ambiental (GTEA) para dialogar com a comunidade e programar ações de educação e conscientização relacionadas ao descarte correto dos resíduos domiciliares e entulhos", afirmou o órgão.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Eduardo Laviano)